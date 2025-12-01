Лукашенко доложили подробности инцидента с литовским БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно проинформирован об инциденте с упавшим в Гродно литовским дроном. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

«Президент абсолютно и детально проинформирован по данному вопросу, все указания отданы», — сказала она.

Эйсмонт добавила, что белорусский лидер уже дал соответствующие поручения Комитету государственной безопасности и другим «необходимым структуры».

По данным МВД Белоруссии, упавший в Гродно дрон из Литвы был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.