МИД Белоруссии заявил протест Вильнюсу

Минск заявил протест Вильнюсу в связи с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотником самолетного типа, который упал в городе Гродно. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.

Дипломаты пояснили, что в связи с инцидентом в МИД 1 декабря был вызван временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас.

«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Белоруссии, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что Минск расценивает эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Белоруссии, но и в отношении Польши.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что военные страны видят ошибочно залетающие на территорию республики дроны и принимают адекватные меры реагирования при угрозе критических важным объектам и населению.