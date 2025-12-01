В США спрогнозировали судьбу Мадуро

Республиканский стратег Адольфо Франко считает, что Николас Мадуро покинет пост президента Венесуэлы, поскольку глава США Дональд Трамп допускает самые разные сценарии воздействия на него. Об этом эксперт рассказал телеканалу Al Jazeera.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море Трамп также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

США сосредоточили в Карибском море около 15 тысяч военнослужащих, назвали Мадуро нелегитимным президентом и объявили его главой террористической организации, занимающейся наркоторговлей.

Трамп оправдывает вмешательство, утверждая, что Венесуэла ввозит в США большие партии наркотиков по морю. В американских СМИ появились сообщения, что Трамп рассматривает ликвидацию и даже убийство Мадуро.

На прошедших выходных Трамп обратился ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми», сообщив, что воздушное пространство над Венесуэлой закрыто. Власти Венесуэлы назвали это заявление «экстравагантной, незаконной и необоснованной агрессией».

«Я думаю, что для президента Трампа ни один из вариантов не исключен», - заявил Франко.

По его мнению, в результате Мадуро уйдет либо мирным путем, либо окружающих его людей заставят совершить государственный переворот.

«Мы не знаем точно, что предпримет президент Трамп, и это, возможно, одна из причин, почему многие мировые лидеры относятся к нему с некоторым трепетом», - подчеркнул Франко.

Он предупредил, что любые военные действия со стороны США могут спровоцировать хаос и беспорядки в Венесуэле. В то же время стратег усомнился, что Штаты планируют сухопутное вторжение в страну. Он подчеркнул, что 15 тысяч военных для этого недостаточно.