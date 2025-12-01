Макрон встретился с Зеленским в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон принял украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции, Елисейском дворце, в Париже. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщает BFMTV.

В администрации президента Франции сообщили, что лидеры намеревались обсудить «ситуацию и условия справедливого и прочного мира, в продолжение женевских дискуссий и американского плана, а также в тесной координации с европейскими партнерами».

Во дворе Елисейского дворца Макрон встретил Зеленского, они «тепло обнялись», после чего вместе направились внутрь резиденции, говорится в материале.

По информации Axios, в Париже с Зеленским также встретиться секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

За день до этого во Флориде состоялись американо-украинские переговоры. Беседа прошла на уровне представительств, без участия президентов. Украинскую делегацию возглавил Умеров, в Париже он намерен доложить о результатах переговоров Зеленскому. Стороны обсуждали график выборов на Украине, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.