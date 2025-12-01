ЕС назвали дипломатическим карликом

Евросоюз стал дипломатическим карликом из-за своей позиции по мирному урегулированию украинского кризиса. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

По его словам, Европа «не просто отсутствует» на переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине, она «маргинализирована».

«Американские инициативы движутся вперед, международные переговоры идут… а Европейский союз смотрит, как поезд уходит. Почему? Потому что не существует ни политической, ни геополитической реальности, именуемой «Европа». (…) Брюссель остается дипломатическим карликом - неспособным влиять, неспособным говорить на равных», - констатировал Тьерри Мариани.

Депутат Европарламента уверен, что сейчас ЕС способен «производить коммюнике», но уже не может «производить силу».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь Марко Рубио, считающийся одним из самых проевропейских членов команды президента США Дональда Трампа, отказался от проведения встреч с главой евродипломатии Каей Каллас на фоне ее напряженных отношений с Белым домом.

При этом издание The Telegraph сообщило о готовности Соединенных Штатов признать новые регионы России, чтобы обеспечить заключение мирного соглашения по Украине. По данным британских журналистов, Вашингтон пойдет на этот шаг вне зависимости от позиции Европы.