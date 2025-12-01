Трамп провел телефонный разговор с Мадуро

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что ранее провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Я не хочу это комментировать, но ответ - "да", - ответил американский лидер на просьбу уточнить, беседовал ли он с Мадуро. Он отказался привести какие-либо подробности этого разговора. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, президент США в телефонной беседе заявил Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры.