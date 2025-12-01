Раскрыта дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направится 1 декабря в Москву, с президентом России Владимиром Путиным он встретится 2 декабря. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Уиткофф направится в Москву в понедельник … переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник», — заявил источник.

Сам президент США Дональд Трамп отмечал, что его спецпосланник встретится с российским лидером «когда-то на неделе».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Рубио подчеркнул, что Россия должна стать частью «уравнения» по Украине. По словам американского госсекретаря, именно для этого Уиткофф поедет в российскую столицу.