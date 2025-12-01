Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета «убить всех»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что проверит сообщения СМИ о приказе шефа Пентагона Пита Хегсета «убить всех» при ударе по катеру в Карибском бассейне.

«Мы разберёмся в этом... Я не знаю, произошло ли это... Но Пит заявил, что не давал приказ», — цитирует президента США ТАСС.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники утверждала, что Хегсет приказал «убивать всех» при ударах по судам у Венесуэлы.

Позднее сообщалось, что в США начали проверку после того, как в СМИ появилась информация о приказе шефа Пентагона.