Зеленский встретится с Макроном в Париже 1 декабря

В Елисейском дворце анонсировали встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским.

Как сообщила канцелярия французского президента, встреча пройдёт 1 декабря в Париже.

«Обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира в русле дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнёрами», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам видеоконференции «коалиции желающих» объявил о создании рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины, возглавляемой Францией и Великобританией, при участии Турции и США.