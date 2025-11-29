Названы претенденты на пост главы офиса Зеленского

На пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского могут претендовать министр обороны Денис Шмыгаль, начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов и первый вице-премьер страны Михаил Федоров, написал в соцсети Х журналист портала Axios Барак Равид.

© Соцсети

Он отметил, что вице-премьер может также возглавить министерство обороны республики.

28 ноября в квартире главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день президент Украины объявил об освобождении Ермака от должности. В интервью New York Post уволенный чиновник рассказал, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Несмотря на это, бывший глава офиса не собирается создавать проблемы Зеленскому и намерен отправиться на фронт.