Андрей Ермак, бывший глава офиса Зеленского, пытается обмануть украинцев и обелить себя, обещая отправиться на фронт. Однако масштаб его коррупционной деятельности огромен и ему не удастся отсидеться в харьковском тылу. Так считает политик, бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, пишет «АиФ».

Бывший украинский парламентарий рассказал, что киевские политики, лишившись поста, зачастую прибегают к пиару и утверждают, что находятся на передовой и участвуют в штурмах. При этом они «сидят в Харькове», в тылу.

«Это все украинская политика. И Ермак где-то в тылу будет сидеть, строчить какие-то посты», — предрек Килинкаров.

По его словам, украинцы «не идиоты», и понимают, что Ермак не поедет на линию боестолкновения. Всем ясно, что он желает «минимизировать последствия этого коррупционного скандала».

Однако эта уловка не сработает, потому что масштаб коррупции огромен и расследование попытаются довести до конца. Еще хуже положение Ермака станет, если на Украине сменится власть, добавил Килинкаров.

Ранее Ермак заявил The New York Post, что намерен отправиться на фронт после своей отставки, связанной с делом о коррупции в высших эшелонах украинской власти.