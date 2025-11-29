В Раде резко высказались об ушедшем в отставку Ермаке

Уволенный в пятницу, 28 ноября, с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был слабым переговорщиком, рассказала журналистам депутат Верховной рады Инна Совсун. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинский лидер сообщил, что отправляет своего верного соратника в отставку. Он отметил, что на фоне коррупционного скандала начинает «перезагрузку офиса президента».

Вместе с тем, Зеленский поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно было быть».

«Ермак стал слишком слабым как глава украинской переговорной команды. Его отставка была желаемой, ее жаждали. Я никогда не была его поклонницей, и я считаю, что без него мы могли бы добиться большего», — признала Совсун.

Парламентарий предположила, что правительство могло бы добиться больших успехов на переговорах в Женеве в том случае, если бы отправило туда «профессиональных дипломатов, а не этого бывшего кинопродюсера без политического прошлого».

По ее словам, отставка Ермака все же вызвала у нее удивление: ранее Зеленский обещал, что уволит главу офиса только в том случае, если антикоррупционные ведомства предоставят доказательства его участия в соответствующих схемах.

Совсун констатировала, что вопрос только в том, что именно заставило украинского лидера действовать столь быстро.