Андрей Ермак, экс-глава офиса Владимира Зеленского, вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Зеленский в пятницу, 28 ноября, сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позже стало известно, что экс-чиновник убыл в расположении Мадьяра (командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди).

«Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе», — отметил Дубинский.

Парламентарий заметил, что формально экс-глава офиса находится в прифронтовой зоне, но конкретного места службы у него нет, а статус промежуточный: «в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач».

По его мнению, Ермак фактически прячется от следственных действий НАБУ в зоне, где детективы антикоррупционного ведомства практически не могут его достать.