Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров назвал "успешной и продуктивной" встречу с американской делегацией в США по урегулированию украинского кризиса, но не сообщил деталей переговоров. Кадры встречи с прессой Умерова и госсекретаря США Марко Рубио по итогам консультаций были размещены в Telegram-канале украинского издания "Общественное. Новости".

"В Женеве была успешная встреча, и сегодня этот успех развивается", - сказал Умеров, имея в виду переговоры между делегациями США и Украины в Женеве неделю назад. "В настоящий момент эта встреча была продуктивной и успешной. На дальнейших этапах, надеюсь, мы будем держать вас в курсе", - сказал глава украинской делегации о нынешней встрече в американском штате Флорида.

"Мы обсуждали будущее Украины, мы обсудили все вопросы, которые важны для Украины и для украинского народа", - заявил Умеров о повестке дня встречи во Флориде.

Ранее агентство France-Presse (AFP) сообщило со ссылкой на источник в украинской делегации, что переговоры об условиях прекращения украинского конфликта во Флориде между делегациями США и Украины проходили непросто. Другой "высокопоставленный источник" AFP, осведомленный о ходе диалога, сообщил, что американская сторона настаивает на согласовании окончательных формулировок плана, "с которыми она могла бы отправиться в Москву".

В США назвали важный элемент урегулирования на Украине

Как сообщило внешнеполитическое ведомство США, в консультациях во Флориде с американской стороны, помимо Рубио, приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.

Вашингтон предложил план урегулирования украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, но не все ключевые положения. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22. Делегацию Украины на переговорах с США должен был возглавить глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, но он ушел в отставку из-за коррупционного скандала, вместо него главой делегации был назначен Умеров.