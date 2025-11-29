Зеленского предупредили о потере его «продюсера»

Президент Украины Владимир Зеленский лишился своего «продюсера» в лице ушедшего в отставку главы его офиса Андрея Ермака. На это указала американская газета Politico.

«Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль», — отмечается в статье.

В Британии рассказали о последствиях для Зеленского после увольнения Ермака

Однако после увольнения чиновника Зеленский остался один в преддверии напряженных переговоров с властями США.