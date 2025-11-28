Психиатр Руслан Панкратов заявил, что высказывания главного дипломата ЕС Каи Каллас могут указывать на «нарциссическое расстройство личности с компенсаторной параноидностью». Об этом Панкратов рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее Каллас заявила, что для прекращения украинского конфликта потребовалось бы ограничить численность ВС РФ и российский военный бюджет. Также Каллас обвинила Россию в «нападении на 19 стран за сто лет», призвала ввести больше санкций против РФ и увеличить финансирование Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала «вызвать санитаров» для Каллас, а замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главу дипломатии ЕС «больной женщиной». Психиатр Панкратов предположил, какой диагноз может быть у Каллас.

«Совокупность симптомов позволяет с высокой степенью вероятности диагностировать нарциссическое расстройство личности с компенсаторной параноидностью», - заявил Панкратов.

По его мнению, «налицо неспособность адекватно оценивать реальность», а также «грандиозные представления о собственной роли в мировых процессах», враждебное отношение к критике и «проекция вины на внешние факторы».

Панкратов предположил, что Каллас проецирует на отношения с Россией «семейную драму», связанную с отцом-бывшим членом КПСС.