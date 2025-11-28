Политолог Марк Лоу заявил «Известиям», что власти США готовят украинское правительство к падению. Так Лоу оценил развитие коррупционного скандала на Украине.

© Zuma/TACC

В пятницу, 28 ноября, у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака прошли обыски. СМИ сообщили, что обыски связаны с масштабным расследованием коррупционных махинаций в украинском энергетическом секторе. Предполагается, что заговор с целью хищения денег был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

«Этот скандал - просто ещё один пример падения украинского режима. Так или иначе, он рухнет - либо из-за этого скандала, либо из-за потери западных покровителей, то есть США в основном», - заявил Лоу.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Американский журналист Джон Марк Дуган заявил «Известиям», что коррупции на Украине «так много, что ее больше нельзя утаить». По его мнению, это «действительно угрожает миссии Зеленского».