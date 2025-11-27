Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине
США разожгли конфликт на Украине, но не достигли результата. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает РИА Новости.
По его словам, конфликт на Украине «принес огромный ущерб».
Он добавил, что действующий американский президент Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение трех дней, однако «по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в него».
Напомним, что 20 ноября СМИ опубликовали план США по урегулированию конфликта на Украине. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после встречи американской и украинской делегаций был сокращен до 22. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя план США, заявил, что каждое слово в документе нужно сесть и серьезно обсуждать, но в целом Москва согласна с тем, что он может быть положен в основу будущих договоренностей.