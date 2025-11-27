Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине

США разожгли конфликт на Украине, но не достигли результата. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает РИА Новости.

© ТАСС/Zuma

По его словам, конфликт на Украине «принес огромный ущерб».

«США развязали его и не достигли своих целей», — отметил Хаменеи.

Он добавил, что действующий американский президент Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение трех дней, однако «по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в него».

Напомним, что 20 ноября СМИ опубликовали план США по урегулированию конфликта на Украине. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после встречи американской и украинской делегаций был сокращен до 22. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя план США, заявил, что каждое слово в документе нужно сесть и серьезно обсуждать, но в целом Москва согласна с тем, что он может быть положен в основу будущих договоренностей.