СМИ рассказали, есть ли раскол между Рубио и Вэнсом из-за Украины

Информация о том, что между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио произошел раскол из-за расхождения их позиций по урегулированию конфликта на Украине ложная, они работают как единая команда. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Ранее NBC News выпустил материал, в котором говорилось, что в администрации США царит раскол, вызванный политическим соперничеством Вэнса и Рубио. Телеканал утверждал, что ряд чиновников, в том числе вице-президент и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, считают, что основным препятствием на пути к достижению мира является позиция Украины, и полагают, что Вашингтон должен усилить нажим на Киев. При этом другой лагерь, который представляет Рубио, возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и выступает за ужесточение санкционного давления на Москву.

«Существует ложное представление о том, что есть две конкурирующие команды — проукраинская команда Рубио и антиукраинская команда Вэнса. Это просто неправда. С таким подходом в этой администрации не выжить. Здесь только одна команда», — сказал собеседник Axios.

По словам других источников портала, в том числе советников, близких к Вэнсу и Рубио, они работали «как слаженная команда на протяжении всего процесса», касающегося Украины.

Также, согласно информации Axios, госсекретарь не планирует баллотироваться в президенты США в 2028 году, уступив эту возможность Вэнсу.