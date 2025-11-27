Премьер Польши обвинил президента страны в саботаже

Как заявил Дональд Туск, Кароль Навроцкий отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.

© ZUMA/ТАСС

«Он также не хочет награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности», — написал Туск на своей странице в соцсети Х.

Премьер и президент Польши находятся в постоянном конфликте. Они представляют противоборствующие политические партии. В результате Туск, по словам Навроцкого, отрезал его от информации спецслужб и не учитывает мнение президента при принятии важнейших решений.

Глава государства в свою очередь постоянно накладывает вето на инициированные правительством законы, отказывается назначать предложенных кабмином послов и подписывать другие документы.