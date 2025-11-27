Африканский Адольф Гитлер решил сменить имя

Политик из Намибии Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя. Об этом сообщает издание Namibian.

© FearedBuck / X

Согласно решению политика, теперь он будет называться просто Адольф Уунона. Отмечается, что он больше не хочет носить имя, данное ему при рождении.

«Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю», — объяснил он.

Ранее Адольф Уунона в пятый раз победил на выборах главы округа Омпунджа в Намибии.