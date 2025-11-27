Африканский Адольф Гитлер решил сменить имя
Политик из Намибии Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя. Об этом сообщает издание Namibian.
Согласно решению политика, теперь он будет называться просто Адольф Уунона. Отмечается, что он больше не хочет носить имя, данное ему при рождении.
«Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю», — объяснил он.
Ранее Адольф Уунона в пятый раз победил на выборах главы округа Омпунджа в Намибии.