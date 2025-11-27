В ЕС рассказали, кто может стать «следующей Молдавией»

Чиновник из Европейского союза заявил, что Армения «может стать следующей Молдавией». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Politico.

По словам собеседника издания, Армения может стать новым кандидатом в члены Евросоюза. На это оказывает влияние расширение сотрудничества между Брюсселем и Ереваном, мирное соглашение Армении и Азербайджана, а также желание воплотить проект Транскаспийского международного транспортного маршрута «Средний коридор». Последний должен стать «модернизированной версии Шелкового пути» и соединить Китай и Европу через Казахстан, а также акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.

Отметим, что сравнение с Молдавией отсылает на то, что Кишинев с 2014 года является ассоциированным членом Евросоюза. В июне 2024 года начались официальные переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз.

