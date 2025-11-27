Лукашенко пожелал Путину успешного председательства в ОДКБ

Выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в столице Кыргызстана, белорусский лидер Александр Лукашенко 27 ноября пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину успешного председательства в ОДКБ в 2026 году.

"Российской Федерации, вам, Владимир Владимирович, желаю успешного председательства в 2026 году", - заявил Президент РБ.

Следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве. Такое решение принято 27 ноября на саммите организации в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Кстати, в преддверии очередного саммита Президент России предложил провести в Москве международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. Привлечь к участию в этом мероприятии планируется не только делегации государств ОДКБ, но и представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений, передают новостные порталы.

Обозреватели констатируют также, что белорусский лидер на саммите в Бишкеке подтвердил о поддержке официальным Минском усилий России в реагировании на предложение США по миру на Украине.

"Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство.

При этом он заметил, что не понимает, "как они от нее откажутся, если тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение".