Лукашенко пожелал Путину успешного председательства в ОДКБ
Выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в столице Кыргызстана, белорусский лидер Александр Лукашенко 27 ноября пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину успешного председательства в ОДКБ в 2026 году.
"Российской Федерации, вам, Владимир Владимирович, желаю успешного председательства в 2026 году", - заявил Президент РБ.
Следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве. Такое решение принято 27 ноября на саммите организации в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.
Кстати, в преддверии очередного саммита Президент России предложил провести в Москве международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. Привлечь к участию в этом мероприятии планируется не только делегации государств ОДКБ, но и представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений, передают новостные порталы.
Обозреватели констатируют также, что белорусский лидер на саммите в Бишкеке подтвердил о поддержке официальным Минском усилий России в реагировании на предложение США по миру на Украине.
"Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство.
При этом он заметил, что не понимает, "как они от нее откажутся, если тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение".
"Процесс запущен. Но, думаю, и США, и Россия смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору", - сказал Лукашенко. "Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор", - резюмировал Президент Беларуси.