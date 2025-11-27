Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме, как пишет журнал Atlantic, сочли, что Киев из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, не сможет отказаться от плана по урегулированию.

Вэнс, как и другие высокопоставленные чиновники, полагал, что скандал «не позволит украинцам противостоять мирной сделке».

Американский вице-президент, по данным издания, ранее выражал желание любой ценой добиться сделки по Украине. Политику, как утверждается в материале, хотелось достичь этого до промежуточных выборов в американский конгресс в 2026 году.

Белый дом ранее заявил о разработке плана по урегулированию на Украине, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, так как работа над ним еще продолжается. В Кремле заявили: Россия сохраняет открытость для переговоров.