Зеленскому предрекли побег из страны

Владимир Зеленский сейчас занят попыткой обеспечить собственную безопасность, он будет вынужден покинуть страну после завершения конфликта с Россией. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий эксперт Серхат Латифоглу.

По словам эксперта, рано или поздно мир на Украине будет установлен и сейчас руководство страны «занято тем, чтобы обеспечить собственную безопасность».

«Скорее всего, Зеленский и другие представители украинского руководства, ответственные за эту войну, будут вынуждены бежать, прежде всего в страны без экстрадиции», — отметил Серхат Латифоглу.

При этом политолог считает, что подобное развитие событий может произойти в любой момент.

Ранее стало известно о новом мирном плане из 28 пунктов, который Вашингтон передал украинским властям. По словам президента США Дональда Трампа, работа над документом продолжается. В Москве же отметили, что проект может быть положен в основу мирного соглашения.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что «разделение» Украины недопустимо, так как послужит прецедентом для будущих войн. Она также высказала мнение, что Россия не проявляет «никаких признаков подлинного желания прекратить конфликт».