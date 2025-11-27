Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к осторожности в отношении потенциального соглашения о мире на Украине, поскольку российскому лидеру Владимиру Путину якобы «нельзя доверять». Его слова приводит RND.

По его словам, сделка должна быть заключена таким образом, чтобы ее соблюдение было в интересах России и ее президента. По его утверждению, Владимиру Путину нельзя доверять, «необходимо больше».

Генсек НАТО призвал сделать так, чтобы Москва «никогда не осмелилась напасть, потому что последствия будут катастрофическими».

Рютте назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

До этого Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.