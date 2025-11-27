Британский обозреватель Фрэнк Райт возложил ответственность за искусственное затягивание украинского кризиса на руководство Великобритании и ряда стран Евросоюза. В интервью ТАСС журналист подчеркнул, что продолжение противостояния противоречит фундаментальным интересам как населения Украины, так и европейских граждан.

«Приходится констатировать, что стратегический курс отдельных европейских государств, включая мою страну, основан на искусственном продлении конфликта, который никогда не достиг бы текущей эскалации без прямого внешнего вмешательства», заявил эксперт. По его словам, подобные действия продиктованы геостратегическими амбициями, не имеющими отношения к реальным потребностям ни украинского, ни европейского населения.

Райт также обратил внимание на атмосферу в западных медиа: «Публичное озвучивание правды о этой войне равносильно подписанию приговора собственной профессиональной репутации. Именно поэтому любые трезвые и объективные оценки систематически маргинализируются». Журналист заключил, что киевский режим не обладает реальным потенциалом для возвращения заявленных территорий, а Европа не имеет достаточно ресурсов для компенсации возможного сокращения американской поддержки.