Сообщают о вызове Умерова на допрос в НАБУ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в связи с расследованием коррупционного скандала. Соответствующую информацию распространила в социальных сетях журналистка издания «Зеркало недели» Инна Ведерникова.

«Подтверждением серьезности намерений следствия в отношении чиновника является то, что 25 ноября, Умеров получил официальную повестку о явке в бюро», - указала она в своем сообщении.

По словам Ведерниковой, материалы для предъявления обвинений как Умерову, так и руководителю офиса президента Андрею Ермаку уже собраны следствием.

Особое внимание журналистка уделила тому, что президент Зеленский, получив соответствующую информацию, включил обоих фигурантов в состав официальной делегации для переговоров с Соединенными Штатами, назначив Ермака главой этой делегации. Данный шаг расценивается как демонстрация поддержки со стороны главы государства. Ведерникова не уточняет, состоялся ли к настоящему моменту допрос секретаря СНБО.