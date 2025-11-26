Трамп объяснил, почему представители США не приехали на саммит G20

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему представители Белого дома не приехали на саммит G20 в ЮАР. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США не приехали в ЮАР из-за того, что власти страны отказываются бороться с нарушениями прав человека. Он заявил, что в ЮАР «убивают белых и без разбора отбирают их фермы», а мировые СМИ отказываются рассказывать читателям «про этот геноцид».

«Соединенные Штаты не приняли участие в саммите G20 в Южной Африке, потому что правительство Южной Африки отказывается признавать или решать вопрос ужасных нарушений прав человека, которым подвергаются африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких переселенцев. Проще говоря, там убивают белых людей и позволяют произвольно отбирать их фермы», — заявил он.

Трамп также добавил, что по этой же причине ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в 2026 году, который пройдет в Майами.