Трамп объяснил, почему представители США не приехали на саммит G20
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему представители Белого дома не приехали на саммит G20 в ЮАР. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, США не приехали в ЮАР из-за того, что власти страны отказываются бороться с нарушениями прав человека. Он заявил, что в ЮАР «убивают белых и без разбора отбирают их фермы», а мировые СМИ отказываются рассказывать читателям «про этот геноцид».
«Соединенные Штаты не приняли участие в саммите G20 в Южной Африке, потому что правительство Южной Африки отказывается признавать или решать вопрос ужасных нарушений прав человека, которым подвергаются африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких переселенцев. Проще говоря, там убивают белых людей и позволяют произвольно отбирать их фермы», — заявил он.
Трамп также добавил, что по этой же причине ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в 2026 году, который пройдет в Майами.
«Южная Африка продемонстрировала всему миру, что она не достойна членства ни в одном из союзов, и мы немедленно прекращаем все выплаты и субсидии. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», — добавил Трамп.