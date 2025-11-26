Автор РИА Новости Давид Нармания заявил, что с помощью новостей об утечке переговоров РФ и США Европа пытается ударить по «главному союзнику России» - спецпосланнику США Стиву Уиткоффу. По мнению Нармании, европейцы таким способом пытаются сорвать переговоры.

В европейских СМИ ранее появились публикации, цитирующие разговор, который якобы состоялся между Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. СМИ утверждают, что Уиткофф советовал российской стороне, как лучше общаться с Трампом и как представить ему идею мирного соглашения.

«Что предъявляют Уиткоффу? Что он якобы выдал «российский план» за американский, что он подсказал, как общаться с Трампом, и что он посоветовал позвонить своему начальнику перед визитом Зеленского в Белый дом в октябре», - отметил Нармания.

По его мнению, попытки разжечь скандал из того, что Уиткофф делал свою непосредственную работу, убедительно показывают, кому выгоден срыв мирного процесса. Автор статьи указал, что ни один американский чиновник и не утверждал, что план разработан исключительно в Вашингтоне.

На Западе раскрыли, почему Европа пытается ужесточить план Трампа

Нармания добавил, что прямая задача Уиткоффа как специального представителя Трампа - выполнять поручения своего начальника. Президент США уже выразил уверенность, что Уиткофф ведет стандартный переговорный процесс.