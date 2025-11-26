СМИ: Орбан планирует посетить Москву 28 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 26 ноября, сообщило издание VSquare со ссылкой на источники.

Официальных сообщений в Будапеште на этот счет не было. Также издание не уточнило, какие вопросы Орбан планирует обсудить с Путиным.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени. По его мнению, для достижения мира коллективному Западу нужно выработать единую позицию, так как сейчас между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Он считает, что Европа действует иррационально, поддерживая Украину, потому что у ВСУ нет шанса победить.

Кроме того, премьер-министр Венгрии ранее заявил, что Европа находится на грани третьей мировой войны из-за конфликта в Украине. Он подчеркнул, что текущая ситуация в Европе напоминает времена, предшествовавшие Первой и Второй мировым войнам. Он добавил, что Киев находится положении, которое позволяет вынудить его согласиться на мирное урегулирование.