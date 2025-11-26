Британский миллиардер сообщил о смерти своей супруги

Основатель международного конгломерата Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти своей супруги Джоан. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ей было 80 лет. Бизнесмен отметил, что Джоан являлась его партнером на протяжении 50 лет.

«Она была самой замечательной мамой и бабушкой», — написал он.

Причину смерти Брэнсон не уточнил.

В 2024 году Ричард Брэнсон призвал президента США Джо Байдена отказаться от президентской гонки. Миллиардер заявил, что действующему американскому лидеру необходимо передать эстафету молодому поколению, способному продвинуть страну и человечество вперед.