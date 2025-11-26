Трамп оценил роль Европы в урегулировании на Украине

Европейские страны будут серьезно вовлечены в создание будущих гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования на Украине, о чем сообщил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

При этом, Европа примет активное участие в разработке проекта, сказал глава Белого дома. «Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», — считает Трамп.

На пресс-конференции лидер США Дональд Трамп заявил, что у сделки по Украине нет дедлайна. Все же он подчеркнул, что ждет урегулирования конфликта в ближайшей перспективе.

Между тем, президент Соединенных Штатов призвал Киев пойти на сделку. В противном случае, по его словам, конфликт рискует длиться годами.