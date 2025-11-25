Трамп может уволить главу ФБР

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения от должности директора ФБР Кэша Пателя в ближайшие месяцы, передает телеканал MSNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, американские массмедиа постоянно критикуют Пателя за нецелевое использование ресурсов бюро. В частности, за то, что он организовал охрану для своей подруги, слишком активно использует служебный самолет, конфликтует с другими сторонниками Трампа.

Журналисты заметили, что американский лидер и его помощники выражают растущее недовольство поведением Пателя.

По словам источников, в качестве возможного преемника рассматривается высокопоставленный сотрудник ФБР Эндрю Бейли.

Ранее Белый дом сообщил, что продолжит преследовать бывшего главу ФБР Джеймса Коми. В администрации пояснили, что прекращение судом дела против экс-чиновника не означает, что в вопросе поставлена точка.