Трамп: Уиткофф встретится с Путиным в Москве

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретится в Москве с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США утверждает, что первоначальный мирный план США из 28 пунктов был доработан с учетом предложений обеих сторон. По его словам, осталось «лишь несколько пунктов, вызывающих разногласия».

«В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр обороны Дэн Дрисколл встретится с украинцами», — написал Трамп.

По словам Трампа, за прошедшую неделю его команда добилась «огромного прогресса» в деле «прекращения войны» между Россией и Украиной. Он заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским и Путиным, но только после того, как соглашение о прекращении боевых действий будет достигнуто окончательно или на завершающей стадии.

В этом году Уиткофф пять раз посещал Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Последний раз он встретился с Владимиром Путиным в Москве в начале августа.