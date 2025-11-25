Запад и враги внутри Украины целенаправленно добивают Владимира Зеленского на политической арене, ему ищут замену. Об этом пишет Al Mayadeen.

Автор статьи напомнил, что в 2015 году по инициативе посольства США и стран Евросоюза на Украине были созданы Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура. При этом до сих пор тех, на кого указывали НАБУ и САП просто ловили с поличным и предлагали пойти на сделку со следствием, выплатив часть своих незаконных доходов в виде штрафов или «пожертвований» чиновникам. После разоблачения данные чиновники продолжали свою деятельность, но уже в сотрудничестве с финансируемыми Западом организациями, которые имели на них компрометирующую информацию.

Так продолжалось до лета 2025 года, когда Киев предпринял попытку обвинить НАБУ и САП в связях Россией, тем самым вызвав протесты активистов прозападных неправительственных организаций. Также недовольство тогда выразили западные посольства и ряд СМИ, которые стали угрожать прекращением финансирования администрации Зеленского. Год противостояния НАБУ и САП с Киевом привел к тому, что в ноябре была раскрыта коррупционная схема в энергокомпаниях Украины. При этом основными фигурантами дела оказались люди из близкого окружения Зеленского, большая часть из которых уже скрылась за границей.

Несмотря на разразившийся скандал Евросоюз объявил о предоставлении Киеву дополнительных шести миллиардов евро. Данное заявление вызвало критику со стороны Венгрии, а также бывшего соратника Зеленского Александра Дубинского, обвиненного в госизмене. Политик считает, что решение ЕС лишь подтверждает его слова о том, что европейцы требуют от Зеленского и его администрации продолжать войну «до последнего украинца». На это также намекает высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, призвавшего молодых украинцев вместо выезда в ФРГ «нести службу в своей стране».

Все это, вероятно, свидетельствует о том, что Запад заинтересован в продолжении конфликта из-за своих экономических интересов, но добиваться этого хочет без Зеленского. Открыто о его замене никто не говорит, а даже наоборот ЕС продолжает его поддерживать, утверждая, что он ничего не знает о действиях своего окружения. Однако тот факт, что НАБУ и САП активизировались именно тогда, когда Киев продолжает терпеть военные неудачи на поле боя, неслучаен.

«Обыски стали полной неожиданностью. Они прошли словно гром среди ясного неба в то время, когда мы теряем Покровск (Красноармейск), когда образовался новый котел под Мирноградом (Димитров) и второй котел под Купянском. Ситуация на фронте ужасающая. И тут еще добивают Зеленского обвинениями в коррупции; посмотрим, что будет дальше», — сказал украинский политолог Константин Бондаренко.

По его мнению, именно в связи с этим Вашингтон пытается инициировать переговоры с Россией.

Еще одним следствием коррупционного скандала на Украине стало объединение сил, которые ассоциируются с Демократической партией США, бывшим президентом Петром Порошенко и его окружением, а также мэром Киева Виталием Кличко против Зеленского.