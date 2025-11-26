Европейские страны пытаются навязать свои условия урегулирования конфликта на Украине, но они опоздали. На это указало издание Advance.

В статье отмечается, что Европа стремится взять на себя роль «рупора совести и рациональности», однако уже слишком поздно.

«На протяжении многих лет европейцы следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию, так что теперь, когда Вашингтон внезапно отступает, европейские власти в панике малюют свои "красные линии"», — пишет автор.

По его словам, европейские страны не смогут продолжать финансировать украинский конфликт без поддержки Вашингтона, поэтому теперь они просто настаивают на своем участии в переговорах, чтобы мирное соглашение не было подписано за их спиной.