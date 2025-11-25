Times: Стармера может сменить глава Минздрава Стритинг

Депутаты лейбористской партии намерены выдвинуть нынешнего министра здравоохранения Уэса Стритинга на пост премьер-министра после майских выборов 2026 года, пишут британские СМИ.

Группа депутатов и министров из Лейбористской партии обсуждает сценарий смещения Кира Стармера с поста премьер-министра Британии и его возможную замену на главу Минздрава Уэса Стритинга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

По данным издания, сторонники Стритинга считают, что позиции Стармера могут значительно ослабнуть после региональных выборов в мае, что создаст условия для смены лидера.

Сторонники Стритинга убеждены, что Стритинг придерживается близкой к Стармеру платформы, а его возможное назначение не создаст внутрипартийной борьбы.

По информации Times, даже скептически настроенные по поводу смены лидера министры признают, что Стармер не выполнил предвыборных обещаний и не сделал выводов из прежних ошибок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Уэс Стритинг опроверг слухи о намерении сместить премьер-министра Кира Стармера.

Колумнист Daily Mail Эндрю Нил тем не менее сообщил, что Стармер может покинуть пост до лета 2026 года из-за утраты доверия большого числа лейбористов.

В Британии ежемесячно фиксируют падение рейтингов лейбористской партии и сейчас их поддержка не превышает 20%.