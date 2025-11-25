НАБУ: в деле Миндича будут новые подозреваемые

Новые подозреваемые обязательно появятся в ходе дальнейшего расследования дела о коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича, заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос. Трансляция ведется в эфире YouTube-канала депутата Рады Ярослава Железняка.

© НАБУ

"Обыски были удачные, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас идет их проработка <...>. Я уверен, что у нас будут еще подозрения. Относительно других сфер - есть понимание, что денежные средства поступали не только из энергетики, но она была наиболее приоритетной, потому что самая темная", - сказал он, отметив, что количество подозреваемых по этому делу будет только увеличиваться.

Помимо членов комитета Рады, главы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в заседании участвуют представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА) и Службы безопасности Украины (СБУ).