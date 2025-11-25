Буданов* проводит тайные переговоры в ОАЭ

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* может участвовать в переговорах в ОАЭ с американской делегацией под руководством министра армии США Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на два источника.

По данным одного из собеседников издания, Дрисколл планировал провести встречу с Будановым* как с руководителем украинской военной разведки.

Канал «Инсайдер UA» уточнил, что секретные переговоры уже проходят в Абу-Даби, и украинскую сторону, по его информации, представляет Буданов*, передает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что план США по урегулированию сократили с 28 пунктов до 19 после переговоров с представителями Украины и Европейского союза в Женеве. Так, из документа пропал пункт о выделении 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление Украины.

Однако заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило сообщил, что вычеркнутые пункты добавят в другие документы. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ознакомилась с одним из вариантов плана Вашингтона, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга