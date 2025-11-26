В Армении объявили о выходе страны из ОДКБ

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О статусе Еревана в объединении рассказал спикер Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян, передает Armenpress в своем Telegram-канале.

Симоняну задали вопрос о том, почему Армения все еще не вышла из ОДКБ.

«Мы фактически вышли», — ответил спикер армянского парламента.

Он также посоветовал оставить все остальное на усмотрение целесообразности со стороны Еревана. При этом Симонян отметил, что фактический выход из организации не является проявлением антироссийских настроений.

Ранее заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян сделал противоположное заявление. По его словам, вопрос выхода Армении из ОДКБ не обсуждается.