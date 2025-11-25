Лукашенко выступит с обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое пройдет 18-19 декабря, планирует выступить с обращением к народу и парламенту. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во вторник лидер страны проводит заседание президиума ВНС, на котором обсуждается подготовка к предстоящему заседанию.

"Планируется обращение президента с посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС", - говорится в тексте.

Кроме того, собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития Белоруссии на следующую пятилетку. Ключевые ее положения обсуждались на недавнем совещании главы государства с правительством и рабочей группой из числа профильных специалистов.

"Состоявшаяся дискуссия дала возможность выслушать альтернативные точки зрения. Разумные предложения учтены. Как и ставилась задача, программа направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей", - сказал Лукашенко.

По его поручению доработанную программу получили делегаты ВНС, которые на местах должны активно подключиться к ее обсуждению.

Всебелорусскому народному собранию также необходимо решить кадровые вопросы. Так, предстоит избрать нового члена президиума ВНС вместо выбывшего.

"У нас компактный президиум, нежелательно, чтобы были вакансии", - пояснил президент.

Помимо этого, на заседание президиума вынесены кадровые предложения высших судов. Их представят председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и председатель Верховного суда Валентин Сукало. Решение по этим предложениям, в соответствии с процедурой, принимается открытым голосованием.

"Если вы их согласуете, то делегатам предстоит принять соответствующие решения - отклонить или поддержать", - добавил Лукашенко.

Народное собрание

Согласно изменениям, внесенным в Конституцию Белоруссии по результатам республиканского референдума 27 февраля 2022 года, ВНС стало конституционным органом. Его первое заседание в таком статусе впервые состоялось 24-25 апреля 2024 года. Председателем собрания был избран Лукашенко.

ВНС имеет право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, вводить чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов. Решения собрания будут обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, другие решения госорганов и должностных лиц, противоречащие интересам нацбезопасности. Для обеспечения деятельности ВНС создан постоянно действующий коллегиальный орган - президиум, а также рабочий орган - секретариат.