Мирный план США по Украине привел к «агонии Владимира Зеленского». Такое мнение высказал в YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский публично переживает из-за остановки помощи со стороны Вашингтона, а не из-за гибели украинских военных.

«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — констатировал Джеффри Сакс.

Ранее Вашингтон представил план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из 28 пунктов, и предусматривающий завершение конфликта, признание ряда регионов российскими, сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тыс. человек. Москва отметила, что проект может быть положен в основу мирного соглашения, в Киеве и ЕС выступили против инициативы.

При этом 23 ноября американские официальные лица встретились с представителями Украины в Женеве для обсуждения мирного урегулирования. По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работа над мирным планом идет уже почти три недели и этот процесс «в последние дни заметно ускорился».