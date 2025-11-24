Лондон отреагировал на исход миллиардеров из страны

Министр по делам бизнеса Великобритании Питер Кайл прокомментировал материал газеты Times, в котором сообщалось об исходе миллиардеров из страны. Об этом сообщает Sky News.

Согласно материалу газеты, миллиардеры уходят из Великобритании из-за реформы налогообложения, которая касается сверхбогатых граждан страны. По словам Кайла, в его стране действительно есть такая проблема.

На вопрос журналистов о том, признает ли он факт исхода из страны миллиардеров, министр ответил утвердительно. Он также добавил, что Лондон не только повысил налоги для сверхбогатых, но и «закрыл некоторые лазейки для нерезидентов». Впрочем, он также признал, что отъезд миллиардеров все равно вызывает у него беспокойство.