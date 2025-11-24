Плану Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине предрекли провал. О том, почему документ не будет иметь успеха, высказалась обозреватель Бетани Эллиотт в материале для британского издания UnHerd.

Автор статьи заявила, что считает предложения Европы по разрешению конфликта тщетным жестом.

«[Мирный план Европы по Украине] полностью обречен на провал. Он пересекает несколько неоднократно заявленных Россией красных линий, начиная от присутствия войск НАТО на Украине, даже если они формально не представляют Североатлантический альянс, и заканчивая открытой дверью для возможного вступления Киева в НАТО», — написала Эллиотт.

Ранее итальянский журналист Томас Фази назвал цель мирной инициативы Европы по Украине. Он счел забавным и при этом трагичным то, что ЕС выдвинул условия, с которыми Россия точно не согласится.

Из мирного плана США убрали касающийся России пункт

23 ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на документы раскрыла подробности предложенного ЕС альтернативного мирного плана по Украине. В нем, в частности, предлагается решать все территориальные вопросы после прекращения огня, а также дать возможность Киеву стать членом НАТО.