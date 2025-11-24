Си Цзиньпин созвонился с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

В ходе разговора политики обсудили итоги прошедшей встречи в Южной Корее и договорились «придерживаться позиции равенства, уважения и взаимной выгоды», а также расширять список областей сотрудничества. Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что «возвращение Тайваня Китаю является важным элементом послевоенного мирового порядка».

Главы двух государств также обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны продолжат сглаживать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, которое устранит корень кризиса.