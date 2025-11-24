Газета The Wall Street Journal не публикует доказательства коррупции главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, потому что владельцы издания заинтересованы в срыве мирного плана США. Об этом у себя в X заявил американский журналист Такер Карлсон.

Он указал, что ранее WSJ публиковала статью, в которой подробно описывала коррупцию Ермака.

«Ермак присвоил сотни миллионов долларов американских налогов, предназначенных для помощи Украине. Редакторы WSJ могут это доказать. Но они этого не делают. Вместо этого они защищают Ермака. Почему? Потому что Ермак возглавляет усилия Украины по срыву мирного плана президента США Дональда Трампа для Восточной Европы», — написал Карлсон.

По его мнению, владельцы газеты «не хотят мира с Россией». В частности, Карлсон напомнил, что WSJ раскритиковала администрацию Трампа за продвижение мирного плана. Журналист назвал это «настоящей коррупцией».

«Не информируя своих читателей, семья Мердок использует обе стороны своей газеты для продолжения войны с Россией. Так не поступают новостные агентства. Это отличительная черта разведывательного агентства», — заключил Карлсон.

Ранее в СМИ появился текст плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.