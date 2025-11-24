Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине не произойдет мгновенно.

Об этом он сказал время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде.

"Мир на Украине не наступит в одночасье" - сказал Мерц на пресс-конференции. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлер подчеркнул, что мирный план по Украине не может быть реализован без активного участия европейских стран.

Мерц выступил против идеи Трампа о возрождении G8 c участием России

При этом СМИ сообщали, что США рассчитывают согласовать план мирного урегулирования "как можно скорее".