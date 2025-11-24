В Намибии политик по имени Адольф Гитлер Уунoна вновь борется за власть. Как сообщает немецкий таблоид Bild, ожидается, что «Намибийский Гитлер» вновь одержит победу в округе Омпундья, несмотря на падение поддержки со стороны левой правящей партии.

Региональные выборы пройдут в Намибии 26 ноября. Гитлер Уунoна находится у власти с 2004 года и последний раз переизбирался в 2020 году, набрав 84,88 процента голосов.

Как отмечает Bild, на этот раз давление на Гитлера Уунону сильнее, чем когда-либо. Многие жители недовольны отсутствием развития региона.

«Мы платим ему не за то, чтобы он играл в карты на работе», - выразил свое возмущение один из избирателей в местной газете.

Гитлер Уунону годами тщетно боролся за строительство асфальтированной дороги между Ошакати и Омпундьей. Из-за медленного продвижения его планов политика даже допросили в Министерстве финансов.

Незадолго до выборов произошёл прорыв: Гитлер Уунону объявил о старте строительства дороги. Стоимость проекта эквивалентна почти 1,5 миллиона евро за первые двенадцать километров дороги.

В интервью 2020 года (вышло под заголовком «Я не стремлюсь к мировому господству») Гитлер Уунона сказал, что имя лидера нацистов дал ему отец.

«Он, вероятно, даже не понимал, за что выступал Адольф Гитлер», - подчеркивал политик.

На публичных мероприятиях и в предвыборных материалах политик не называет свое полное имя (он фигурирует в агитации только как «товарищ Адольф Уунона»). Однако полное имя встречается в официальных документах и в ​​избирательных бюллетенях.