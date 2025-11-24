Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов сравнил Владимира Зеленского с «ужом» и усомнился в его готовности отказаться от Донбасса. Об этом сообщает News.ru.

Газета The Washington Post ранее рассказала, что Зеленский готов отказаться от борьбы за Донбасс в обмен на мирное соглашение. Американские чиновники заявили газете, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил этом на на переговорах во Флориде.

«Я больше склонен к тому, что это уловка. Он [Зеленский] находится в состоянии ужа, который желает вылезти из своей норки и в то же время не попасть под раздачу», - заявил Попов.

По мнению военного, слова Зеленского связаны с давлением со стороны США. Попов подчеркнул, что искренности в заявлениях и действиях Зеленского нет.